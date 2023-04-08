Популярна українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала, яка з початку війни багато виступає з благодійними концертами та волонтерськими ініціативами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу Джамала показала цілу серію фото та відео та розповіла про важливих жінок у її житті, а з деякими навіть зустрілася. Також у пості артистки є відео, на якому вона слухає на телефоні свої пісні та весело пританцьовує. Крім того, артистка показала свою зустріч із двома подружками Катями, з якими вони весело проводять час.

У підписі до публікації Джамала розповіла про важливих та сильних жінок, з якими їй пощастило працювати чи просто познайомиться.

"З найкращими дівчатами! Від редакторок до політологій та дизайнерів. Жіноча сила. Тегайте своїх подруг, яких любите і за якими сумуєте!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Люблю твою музику, Джамала".

"Обожнюю вас".

"Які гарні".

"Красуні дівчини".

"Скучила за своїми і нашими зустрічами на ваших концертах".

"Дуже сподіваюся і мрію, щоб Міністерство культури очолювали професійні та гідні патріоти. Хочу та мрію там працювати та плекати українську культуру".

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