Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка раніше була провідною світською хронікою, а під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто радує свою аудиторію новинами та яскравими фото на станиці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милим святковим фото та звернулася до українців із важливими словами.

Як видно, на новій фотографії Катя знята на вулиці, в руках вона тримає гілочки верби, цей знімок вона приурочила до Вербної неділі. Перед камерою телезірка з'явилася у ошатній білій вишиванці цікавого фасону, яка виглядає дуже святково та урочисто. Волосся Каті зачесане в косу, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Осадча звернулася до українців із зворушливим привітанням: "З Вербною неділею і з Великоднем всіх, хто святкує сьогодні. Злагоди між нами всіма українцями нехай принесуть великодні свята! Принесуть перемогу, мир і здоров‘я кодному хтона фронті і в тилу, всім, хто вдома і за кордоном, всі, хто вірить в Бога і ні - всі ми єдині в нашій боротьбі і єдині в бажанні жити наше життя! Зі святом, рідні!".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня з неймовірною душею! Ікона стилю. Щастя вам, Катя, усім нам світу. Нехай дітки ваші будуть здорові!".

"Вітаємо і вашу сім'ю зі святом! Всім нам миру, терпіння, Божої благодаті та якнайшвидшої перемоги!".

"Дякую і вас зі святом! Миру та перемоги нам".

"Зі святом! Усім нам миру, злагоди та процвітання!".

"Зі святом!".

"Катю, зі святом вашу дружну сім'ю!".

"Найкраще фото зі святом. І вас зі святом".

Нагадаємо, "Не вір очам своїм": Еллерт з "Холостяки" повеселив новим відео із США.

Як повідомляла Politeka, "Все життя бореться": Лобода розповіла про хвору українську дівчинку, якій взялася допомагати.

Також Politeka писала, що "Викуси, колишній": Квіткова після розриву з Добриніним розбурхала гарячим відео.