Як пише Politeka.net , Мішель Андраде є молодою та популярною співачкою, яка досить активно веде Інстаграм. Дівчина раніше була у команді Олексія Потапенка (Потапа), але вже вирішила рухатися далі.
«Нещодавно розповідала про важливе. Які меседжі закладала у кожну пісню. Світло – для мене розмова з Богом. Якщо прислухатись до себе, то знайдеш відповіді на всі запитання! Головне, тримати світло усередині, тоді завжди знайдеш вихід!
Рік тому багато хто з нас не по своїй волі опинився далеко від дому. Навколо – чужі стіни, чужі вулиці. Нічого не зрозуміло, тобі страшно, бо майбутнє суцільний розфокус. Все, що в тебе є, це ти і віра! - Поділилася Андраде.
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Також зірка не лише співає, а й знімалася у проекті "Орел і Решка", перший сезон якого вийшов на екрани перед початком повномасштабного вторгнення. І під час нападу Росії зірка перебувала у Португалії, де відбувалися зйомки проекту. Мішель одразу вийшла на мітинг і зайнялася збором коштів для ЗСУ.
Мішель розповіла, що блог веде українською мовою. Але складніші справи у побуті, де повністю перебудуватися не вдалося ще артистці.
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