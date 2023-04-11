На своїй сторінці в Instagram артистка емоційно звернулася до свого сина Платона, якому виповнилося 11 років.

"Раз на рік, коли я пишу такі пости на моїх очах сльози, сльози щастя і нескінченної подяки за те, що ти в мене є. Твоє життя - мої роки цікавого, яскравого та періодами складного шляху. Я стільки пройшла і пізнала, стільки випробувала і усвідомила, що перебуваючи в сьогодняшній точці свого життя, я з упевненістю кажу про те, що моя найголовніша сила і мотивація завжди коренилася в тобі. Колись за нашою максимально відкритою і дорослою розмовою ти дійсно усвідомиш, що так не люблять, як люблю тебе я)) Я ще багато чого тобі розповім...", — пише Ксенія Мішина.

Вона показала ефектні кадри з нової фотосесії, яку влаштувала разом із Платоном.

"А поки мій обов'язок бути тобі прикладом і любов'ю, бути твоєю опорою і домом у кожному новому дні. Адже зовсім скоро ти виростеш у цьому світі і підеш грати у свої дорослі ігри, а я завжди буду душею з тобою. Завжди буду твоєю шаленою, люблячою мамою. Ти мудрий, ти красивий і щодня я боюся набруднити. І саме це змушує мене йти до того ж самого. Мами , наші діти розумніші за нас , бережіть їх чистоту ... З 11 днем ​​народження, мій Олімп!", — додала акторка.

У коментарях та лайками до привітань приєдналися інші знаменитості, серед яких Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Ганна Неплях, Світлана Тарабарова, Даша Квіткова, Анатолій Анатоліч.

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