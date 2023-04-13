Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич, який від початку війни відвіз сім'ю за кордон, а сам залишився в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шоумен показав, що приїхав до дітей у США.
Як видно, на новій фотографії Анатолія знято на прогулянці серед хмарочосів разом зі своїми доньками Алісою та Лолітою. Судячи з знімку, зіркове сімейство побувало або збирається відвідати якесь особливе місце, оскільки вони в ошатних образах і при повному параді.
У підписі до публікації Анатолич написав: "Мотивуючий пост. Текст придумайте самі. Це ваш перший крок до успіху! Гарного вечора".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогера:
"Безцінний скарб батька! Вони зараз отримують не лише любов, ласку, тепло, виховання, а й багато всього того, що потім потрібно віддати батькам, своїм дітям".
"Щаслива та хороша українська родина".
"Скарб у ваших руках".
"Доченьки. Ваші крила".
"Ви в Чикаго, а зустріч із земляками?".
"О, і я в Чикаго на вихідні".
"Тато. Така хороша родина".
"Шикарна команда".
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