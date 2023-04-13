Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який був учасником Євробачення від України, а з початку війни повністю українізувався, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівне відео, де показав, як відзначав свій день народження.

Як виявилося, днями Melovin відзначив своє 26-річчя, і з цього приводу влаштував невелику вечірку з найближчими. Схоже, святкування відбувалося у чорних тонах, оскільки видно деякі декорації та вбрання гостей – чорні. На відео, яке показав Костя його можна побачити під час фотосесії з батьками. Вони виглядають дуже мило, видно, що у їхній сім'ї панує справжня ідилія.

У підписі до публікації Костя написав дуже зворушливі слова про своїх батьків: "Як Ньютону звалилось на голову яблуко, так і я з‘явився у вашому житті. Чудернацьке, непередбачуване та наповнене вічними відкриттями! Я люблю вас! Мам, Пап, вчора за великим столом я бачив в ваших очах щось неймовірне, як холодна роса на очах, мрійливе та те що пишається як мною, так і моїм оточенням. Я дуже дякую, що всесвіт подарував мені саме Вас, а Вам маленького мене. Мої друзі, мої вчителі, моя сім’я, моя опора, моя віра в себе. Дякую!".

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