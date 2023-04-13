Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні ото з відпочинку в Карпатах і спантеличила несподіваним зізнанням про вагітність.

Як Даша вже раніше розповідала шанувальникам, вона вдруге з початку війни поїхала з Києва, щоби трохи відпочити. Зараз вона в Карпатах, і, судячи з нових фото, чудово проводить час і набирається сил. На знімках зірка показала, куди ходить та що робить під час цього відпочинку.

А у підписі до публікації Астаф'єва заявила – вона вагітна… Вагітна Карпатами та всім, що там із нею відбувається.

"Ваша взяла! Я вагітна. Але Карпатами. Всьо. І здається, то назавше! Причини вагітності далі у каруселі. Вагітна рибами, що шукали-шукали, та так і не знайшли… Потопили ботіки, загубили всі воблєри, покололи пальці та й годі! Тільки снилися, та всі величезні. Вагітна Песом, що назвали "Типрийшов", а він насправді Юлік. Їв каші, гуляв ведмежими тропами, тікав разом від них, потім співав, дивився "Чупу" на Нетфліксі і навіть трошки плакав, як я. Але все то пусте. Бо Юлік не безхатько [як ми думали з вами усі], а просто холостяк і пустун. То й не пропаде! А ще вагітна всими форелями. Кожного дня по одній. Бо вони тут найсмачніші, приготовані із любов’ю та секретами! Ще незабутніми подорожами, до брендушів під снігами", - поділилася своїми емоціями артистка.

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