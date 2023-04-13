Сім'я артистів Насті Каменських та Потапа продовжує стикатися з критикою після того, як вони не стали повертатися додому та втекли з країни до Іспанії. Через півроку Анастасія повернулася додому, проте Потап продовжує ховатися, що особливо розлютило екс-фанатів.

А нещодавно Каменських заявила, що відбувається лікування через новоутворення на зв'язках, тому не може виступати так, як раніше, поки не завершить курс здоров'я. Проте вона почала займатися спортом і дала кілька концертів, що здивувало мережу. Причому з'явилася Настя на тлі свого будинку з Потапом під Києвом:

«Хоча життя багатьох з нас кардинально змінилося, потрібно не забувати про своє здоров'я та відновлення сил. Адже щоб віддавати енергію, надихати, мотивувати та наповнювати інших, ми маємо бути наповнені та відчувати баланс у собі.

Тому зараз, щоб мати сили на допомогу та підтримку інших, я дозволяю собі провести час наодинці із собою, зайнятися спортом, який так люблю або провести час просто лежачи із заплющеними очима та слухаючи музику» - написала Каменських.

Вона додала – не слід забувати про здоров'я, адже це також зберігає внутрішню силу. Після того, як вона порадила зайнятися тим, що допоможе відволіктися, хоча б на кілька хвилин і спитала, чого люди хочуть саме зараз, Настя отримала різну реакцію:

«Щоб Потап став волонтером; Бажаємо більше контенту від тебе та Льоші; Звучить як мантра; Спілкування з веселими та розумними людьми та допомоги небагато; коли тільки все встигаєте, а як хвороба?».

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