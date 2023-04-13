Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – відома українська блогерка, яка була учасницею "Холостяка" з Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти і після проекту пара зустрілася більше року, але після повномасштабного вторгнення стало відомо про розрив обранців. Натомість Богдан стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. Не забуває Богдан і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Богдан показала себе у ванній та розповіла про хворобу.
"Доброго ранку. Як я і думала, що після вчорашнього дня захворію", - написала Ганна в публікації.
А до цього Богдан розповіла про пережитий початок вторгнення. Зірка також додала фото, де була у светрі із закритим горлом.
Цей день бачу постійно як на яви, і пам'ятаю все до деталей. Як все відбувалося, які були мої дії, які були новини, пам'ятаю свої почуття, що відбуваються. Спочатку, перші 5 хвилин я не могла говорити, я дзвонила мамі і в трубку мовчала, було сильне почуття страху", - написала Ганна.
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