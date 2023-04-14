Співачка Jerry Heil показала нову пісню, але не всіх захопила її композиція.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". Тепер у артистки багато хітів і вона співпрацює з багатьма українськими зірками. А минулого року Яна Шамаєва (так звати у житті співачку) пішла на Нацвідбір на Євробачення, але посіла лише третє місце.

Не забуває Jerry Heil і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася новою піснею, опублікувавши її у своєму блозі.

"Залишився місяць - і ми з вами побачимось у турі Україною!", - написала зірка в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"привіт я просто мрію з тобою побачитися в житті;)";

"Не Паска, а Великдень. Паска це інше свято";

"коли записала чотири рядки і другий рік усіх ними задовбаєш";

"Мені так подобається ця пісня! Вона така красива!";

"Та їдь вже а своє село хтось тримає страждальця ти наша".

Варто зазначити, що Jerry Heil, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі.