Катя Осадча не відстає від зіркових колег і звернулася до Великодня до українців. Також зірка опублікувала фотографії із синами від Юрія Горбунова у своєму Інстаграмі.

"Зі світлим святом, з Великоднем! Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий бажаний спокій. Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого Героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі", - написала Катя у публікації.

Фанати, включаючи Лілію Подкопаєву, дружину Дмитра Монатика, соліста Дзідзьо Михайла Хому, танцівницю Ілону Гвоздєву, чоловіка Юрія Горбунова та Лесю Нікітюк, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Зі святом вашу чудову родину";

"Воістину воскрес, миру та Перемоги нашій Україні";

"Воістину Воскрес! Нехай Господь благословляє вашу сім'ю";

"Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю";

"Воістину Воскрес. Миру та Божої милості";

"Взаєм!!! Миру та благополуччя Вашій родині та всім українцям!!!";

"Катя, паску випікали самі чи замовляли? Дякую. З Великоднем!".

Нагадаємо, Осадча зізналася, як готується до Великодня.

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