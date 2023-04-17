Катя Осадча не відстає від зіркових колег і звернулася до Великодня до українців. Також зірка опублікувала фотографії із синами від Юрія Горбунова у своєму Інстаграмі.
"Зі світлим святом, з Великоднем! Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий бажаний спокій. Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого Героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі", - написала Катя у публікації.
Фанати, включаючи Лілію Подкопаєву, дружину Дмитра Монатика, соліста Дзідзьо Михайла Хому, танцівницю Ілону Гвоздєву, чоловіка Юрія Горбунова та Лесю Нікітюк, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Зі святом вашу чудову родину";
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"Воістину воскрес, миру та Перемоги нашій Україні";
"Воістину Воскрес! Нехай Господь благословляє вашу сім'ю";
"Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю";
"Воістину Воскрес. Миру та Божої милості";
"Взаєм!!! Миру та благополуччя Вашій родині та всім українцям!!!";
"Катя, паску випікали самі чи замовляли? Дякую. З Великоднем!".
Нагадаємо, Осадча зізналася, як готується до Великодня.
Також Politeka повідомляла, що Осадча відреагувала на заборону спортсменів виступати з росіянами
А ще Politeka писала, що Осадча зізналася, як ставиться до перенесення святкування Великодня