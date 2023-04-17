Вже у травні пройде Євробачення-2023 , яке замість України прийме британський Ліверпуль. Але українська сторона буде сильно інтегрована у проведення заходу, а сьогодні стало відомо, що Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль та гурт Go_A виступлять на фіналі проекту. Про це повідомило "Суспільне Євробачення" в Інстаграм.
"У 2016-му я поділилася зі світом своєю особистою історією, і завдяки Євробаченню мільйони слухачів дізналися більше про мого Qirim, про нас. Тоді і зараз конкурс відкриває неосяжні можливості для сонграйтерів та авторів. Це територія свободи, де кожен може донести свій меседж у тій чи іншій музичній формі", - сказала Джамала у відео, яке опублікувало "Суспільне".
Фанати, включаючи Марічку Падалко та Джамалу, поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"А як же Злата Огневич, наша зірочка?";
"Національна гордість України";
"Це дуже важливо для нас";
"Джамала та Тіна Кароль на одній сцені. А цікаво";
"сподіваємося, що організатори все передбачили та зробили досить велику сцену";
"і вони як нормально один до одного ставляться!";
"національна гордість України".
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