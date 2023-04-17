Вже у травні пройде Євробачення-2023 , яке замість України прийме британський Ліверпуль. Але українська сторона буде сильно інтегрована у проведення заходу, а сьогодні стало відомо, що Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль та гурт Go_A виступлять на фіналі проекту. Про це повідомило "Суспільне Євробачення" в Інстаграм.

"У 2016-му я поділилася зі світом своєю особистою історією, і завдяки Євробаченню мільйони слухачів дізналися більше про мого Qirim, про нас. Тоді і зараз конкурс відкриває неосяжні можливості для сонграйтерів та авторів. Це територія свободи, де кожен може донести свій меседж у тій чи іншій музичній формі", - сказала Джамала у відео, яке опублікувало "Суспільне".

Фанати, включаючи Марічку Падалко та Джамалу, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"А як же Злата Огневич, наша зірочка?";

"Національна гордість України";

"Це дуже важливо для нас";

"Джамала та Тіна Кароль на одній сцені. А цікаво";

"сподіваємося, що організатори все передбачили та зробили досить велику сцену";

"і вони як нормально один до одного ставляться!";

"національна гордість України".

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