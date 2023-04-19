Співачка Аліна Гросу вийшла на зв'язок та розповіла, куди пропадала, поділившись з українцями.

Співачка Аліна Гросу вирішила повернутися до соціальних мереж після довгої відсутності. Зірка у своєму Інстаграм вибачилася, що була відсутня та пообіцяла, що намагатиметься виправити ситуацію.

"Продовжую вчитися. Продовжую працювати. Продовжую займатися благодійністю. Гроші не збирала і не збираю, допомагаю з тих, що зароблю сама. А ще завтра записую нову пісню і сподіваюся дуже скоро її випустити. Планую кліп, але навіть не уявляю, як його знімати, бо розумію, що є й важливіші речі на потрібні зараз кошти. А ще сьогодні побувала випадково на знімальному майданчику «Джокера», бачила, як знімають одну зі сцен. У шоці», - написала Гросу у публікації.

"А я чекаю тебе до себе на інтерв'ю", - написав Слава Дьомін під постом Аліни.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків та написали коментарі:

"Неймовірно чарівна. Аліночка будь щаслива";

"Дякую за допомогу! Творіть! Співайте! І ми чекаємо на Вас у мирній Україні";

"А Ви в приємній щоці не дуже від зйомок «Джокера»?";

"Ми одного року з тобою. Ти мені колись так подобалася";

"близнюки бувають, звичайно, інтровертами, але ми все ж таки ближче до екстраверсійних амбівертів ;) тримайся, це тимчасово, до речі, ти виросла гарною дівчиною і гарною людиною, наскільки я чув".

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