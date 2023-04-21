Alyona Alyona вирішила звернутися до українців за допомогою. Зірка записала відповідне звернення у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише особистими кадрами, а й творчістю.

"Потрібна ваша допомога, буду дуже вдячна. Увімкніть звук. Напишіть регіон, звідки ви, слово, властиве регіону + значення слова", - написала зірка в публікації.

"Сьогодні у вас трішки хотіла попросити допомоги. Мені потрібно, щоб ви ось тут ось (у рамці, - прим. ред) ви написали регіон, звідки ви і якесь таке слово властиве для вашого регіону. Саме для вашого. І пояснення, що це означає.

Варто відзначити, що Alyona Alyona – успішна реп-виконавиця, яка стала популярною завдяки своєму першому альбому. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А до цього зірка розповідала про своє схуднення.

"А ти щось схудла, ні? Останнім часом, ну кожен уже запитав мене про це. Так, трохи є. Помітно?) А зараз буде багато тексту про хаос. І про гармонію. Про те, що є. , чого я прагну", - написала зірка в публікації, де показала свої фотографії.

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