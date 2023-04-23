Українська шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", покинула свої справи, вийшовши на зв'язок та звернувшись до фанатів.

Українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська перервала свої справи заради важливої ​​справи. Зірка вийшла на зв'язок до українців у своєму сторисі Інстаграм, розповівши, в чому справа.

"Оля залипла у своїх справах, трохи проблемах, трохи радощах. І ще напевно не виходила б у сторіс, якби не...", - написала на першому сторіс Ольга.

"Якби не твій день народження, мій друже", - написала на другому сторіс зірка, звертаючись до колеги та друга Володимира Ярославського, з яким судить проект "Майстер Шеф", пише книгу рецептів та організовує благодійні вечері. Українці джаї підозрюють роман у пари, але Володимир та Ольга лише підливають олії у вогонь, але не визнають стосунки.

"Хочу, щоб ти завжди був лагідним", - продовжила зірка.

"Ти вірно дивишся! Завжди, вгору! Люблю тебе, хоча ти позаминулого року так і не прийшов на мій день народження", - написала Ольга, не забуваючи маленькі старі образи. Також зірка поділилася спільним фото з Володимиром, де притулилася до шеф-кухаря.

"Я з тобою", - написала на останньому сторіс шеф-кухар, показавши спільну прогулянку вночі, де їх зняли зі спини.

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