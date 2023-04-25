Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, а нещодавно заявила про розлучення з ще одним нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото та розповіла, як переживає розрив із коханим.

Як відомо, днями Раміна повідомила шанувальникам про розлучення з адвокатом Євгеном Проніним. Пара була разом п'ять років, а пропозицію руки та серця адвокат зробив у романтичній атмосфері на Мальдівах. Блогерка не стала пояснювати причину розриву, однак у новому посту подякувала шанувальникам за підтримку та розповіла, як переживає розставання.

За словами Есхакзай, вона вирішила підтримати тих, хто, можливо, опинився в такій же ситуації і переживає розлучення.

"Після посту про розставання з нареченим я отримала від вас багато слів підтримки. Цим постом я хочу підтримати тих, хто також проходить через розставання та шукає шляхи "екологічного" виходу зі стосунків.

Мій план такий:

1. Мінімум на півроку-рік заглибитися в себе, в свої бажання та цілі.

2. Попрацювати з психологом. Знайти моменти, де я була токсичною в стосунках. Викорінити ті патерни поведінки, які призвели до завершення цих стосунків.

3. Ще раз заглибитися в себе. Відчути хто я? Чого хочу? Якого чоловіка бачу поруч з собою? Яким бачу своє мабутнє.

Ці три пункти здаюся простими, проте за ними стоїть дуже великий пласт роботи над собою. І я готова", - написала Раміна.

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