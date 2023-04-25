Кіану Рівз у дні, коли фільм «Джон Вік 4» б'є рекорди з виручки у всій франшизі, несподівано з'явився на модному заході.

Деякі шанувальники «Джона Віка» навіть не підозрювали, що Кіану Рівз може виглядати у звичайному житті настільки елегантно, пише Politeka.net.

Як відомо, незважаючи на мільйони доларів на рахунку, у повсякденному житті Кіану Рівз може покататися громадським транспортом, пообідати в недорогій закусочній або просто на лавці в парку, а його повсякденний одяг – джинси та футболка.

Однак заради 7-ї церемонії вручення премії The Daily Front Row у готелі The Beverly Hills Лос-Анджелесі Кіану Рівз зробив виняток. На червоній доріжці «Джон Вік» з'явився у бездоганному темно-синьому костюмі, у коричневих черевиках на шнурівці та смугастій краватці.

На сцену Кіану Рівз вийшов, щоб вручити нагороду у категорії Fashion Visionary.

На модному заході серед гостей також були Кім Кардаш'ян із дочкою Норт, Гвінет Пелтроу, Алессандро Амбросіо, Ель Фаннінг та інші.

Однак у зв'язку з виходом на екрани "Джон Вік 4", особливу увагу фотокори та оператори приділили саме Кіану Рівзу.

"Дуже елегантно", "Коли людина носить красу всередині себе, неважливо, у що вона одягнена",

"У костюмі Кіану Рівз виглядає зовсім по-іншому",

"Він - моя єдина мрія всього мого життя",

"Жива легенда", "Дуже добре виглядає" - коментують фанати "Джона Віка" образ Кіану Рівза на заході.

Зазначимо, фільм Джон Вік 4 з Кіану Рівзом у головній ролі став рекордсменом із виручки у всій франшизі. Днями бойовику вдалося перевершити позначку $350 млн, через 4 тижні після релізу.

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