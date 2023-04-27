На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів про незвичайне дизайнерське рішення. Разом із кулінаром Євгеном Клопотенком вони вирішили прославити українську культуру, без борщу не обійшлося.
Тан з радістю відкриває завісу та представляє цю колекцію, яка є своєрідною ДНК нової України, що поєднує у собі шанування традицій та їх інтеграцію у світовий контекст.
Колекція складається з трьох різних дизайнів: борщу під рентгеном, поп-арту, натхненному творчістю Енді Уорхола, та борщу як кольоровий зразок Pantone.
«Футболки продаватимуться в каструлях і на кожній - бирка з рецептом "сімейного борщу від клопоту". Ось так легко поєднуються творчість, культура, їжа та стиль, щоб ви могли проявити свою любов до борщу на кухні, а потім одягнути футболку та забрати це кохання у світ» - додав Клопотенко.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
"Коктейлі Молотова" полетіли у будівлю з російським прапором: полум'я та стовп диму до небес
"Вічна пам'ять Великому Маестро": зупинилося серце відомого українського співака
Кремль після вибухів терміново закриває Червону площу: що відбувається у Москві
Скандал навколо Руслани на "Євробаченні-2023" отримав нове продовження: "Це несправедливо!"
Також Андре Тан розповів, що з дитинства нас вчать "закидати" свої потреби якнайдалі, але насправді потреби ≠ егоїзм.
"Просто згадайте ситуації, коли вас просили терпіти, робити, що потрібно комусь, або ділитися своїми речами. Що відбувалося, якщо ви починали чинити опір, плакати, заявляти про себе? Вас називали егоїстом. В результаті з'явилося переконання: думати про себе, своїх інтересах та бажаннях - бути егоїстом, поганою людиною, незручною", - пише дизайнер.
Нагадаємо, Андре Тан показав українкам, як стильно носити білу сорочку.
Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.
Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців.