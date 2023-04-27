Андре Тан та відомий кулінар "Майстер Шеф" Євген Клопотенко створили колекцію футболок, музою яких став борщ.

На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів про незвичайне дизайнерське рішення. Разом із кулінаром Євгеном Клопотенком вони вирішили прославити українську культуру, без борщу не обійшлося.

Тан з радістю відкриває завісу та представляє цю колекцію, яка є своєрідною ДНК нової України, що поєднує у собі шанування традицій та їх інтеграцію у світовий контекст.

Колекція складається з трьох різних дизайнів: борщу під рентгеном, поп-арту, натхненному творчістю Енді Уорхола, та борщу як кольоровий зразок Pantone.

«Футболки продаватимуться в каструлях і на кожній - бирка з рецептом "сімейного борщу від клопоту". Ось так легко поєднуються творчість, культура, їжа та стиль, щоб ви могли проявити свою любов до борщу на кухні, а потім одягнути футболку та забрати це кохання у світ» - додав Клопотенко.

Також Андре Тан розповів, що з дитинства нас вчать "закидати" свої потреби якнайдалі, але насправді потреби ≠ егоїзм.

"Просто згадайте ситуації, коли вас просили терпіти, робити, що потрібно комусь, або ділитися своїми речами. Що відбувалося, якщо ви починали чинити опір, плакати, заявляти про себе? Вас називали егоїстом. В результаті з'явилося переконання: думати про себе, своїх інтересах та бажаннях - бути егоїстом, поганою людиною, незручною", - пише дизайнер.

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