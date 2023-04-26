Ольга Сумська поділилася не найпростішими спогадами про минуле, розповідаючи про трагедію, яка багатьох позбавила здоров'я та близьких. У коментарях люди з болем згадали про свої втрати.

Сьогодні 37 річниця найбільшої ядерної катастрофи ХХ століття – Чорнобильської трагедії. Україна та світ вшановують подвиг ліквідаторів - Героїв, які власним життям захищали людство.

Ольга Сумська процитувала слова голови ВРУ Стефанчука:

«Тоді радянська пропаганда намагалася приховати наслідки лиха та створити ілюзію незначної аварії. Ця свідома брехня призвела до тисяч загиблих та постраждалих від трагедії».

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А потім і сама згадала минуле:

«1986 рік ... Я навчалася на 4 курсі театрального. Жодної інформації про жахливу катастрофу по ТБ, окрім цієї ЛЖІ на відео 😳! Про все дізнавалися від людей, які евакуювалися та виїжджали з того регіону нескінченною чергою автобусів.

Цікаво, як сьогодні мешкають ліквідатори? Люди пишуть, що вони отримують жалюгідну пенсію» - замислилась Ольга.

У мережі почали ділитися історіями:

«Рідна моя Україна, стільки страждань...; Мій дід, який був одним із тисяч ліквідаторів на ЧАЕС, у віці 60 років помер від раку легенів. Так, здоровий дядько, під 2 метри посту, за 4 місяці просто зник... помер у муках;

Рашіська брехня, протяжністю в життя 😢; Мій дідусь вивозив людей, внаслідок цього помер (((; Це горе – злочин радянської влади).

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