Святослав Вакарчук вирішив особисто побувати в Чорнобилі після деокупації російськими військами. Зірка вирішила згадати про цю поїздку у річницю трагедії, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Майже рік тому я був у (на той момент) нещодавно звільненому від окупантів Чорнобилі. "Рудий ліс" ще мав свіжі сліди перебування росіян. Співробітники станції розповідали і про весь час окупації, роботу в тих умовах, і про те, як вони приймали. в перші години 24 лютого рішення залишитися і виконувати свої робочі завдання, а я слухав і думав, що, як і більше 35 років тому, люди честі, люди справи, що залишаються вірними обов'язку, знову рятують усіх нас, сьогодні хочу подякувати всім, хто в 86-м став ліквідатором та рятівником, поклав своє здоров'я", - написав Вакарчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мій тато був ліквідатором. Дуже шкода, що він прожив так мало. Усім світла пам'ять";

"Героям ліквідаторам Слав і Честь на віки! Від раку померло багато людей за ці роки. Може це винна ця аварія? Хто знає?";

"Багато вже немає. Минулого 37 років, а я пам'ятаю ці дні і тих кого вже немає... Мою маму, дядька, сусідів поверхом нижче і вище і ще багато інших. Жахлива катастрофа".

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