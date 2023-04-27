Ольга Сумська поділилася емоційним постом після річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Артистка не лише згадала минуле, а й показала складні кадри, після чого висловилася про переживання, які актуальні на даний момент.

«Серед важких думок і відчуттів завжди знаходжу для себе енергію для натхнення… Цвітуть сакури… Дякую тобі, Боже, за цю красу!» – поділилася Ольга.

Багато хто поділився своїми переживаннями, не забувши оцінити образ 56-річної артистки:

"Яка краса; і як завжди, дуже красива, стильна та сучасна!; Як вам наше місто?; Як гарно; Чудове фото! Ви прекрасні!; Ольга В'ячеславівно, цвітете, як ці сакури!! Клас!; Безглузда краса! Дуже гармонійна з Вашою жіночою красою, люба пані Ольга».

Ольга Сумська процитувала слова голови ВРУ Стефанчука:

«Тоді радянська пропаганда намагалася приховати наслідки лиха та створити ілюзію незначної аварії».

А потім і сама згадала минуле:

«1986 рік ... Я навчалася на 4 курсі театрального. Жодної інформації про жахливу катастрофу по ТБ, окрім цієї ЛЖІ на відео 😳! Про все дізнавалися від людей, які евакуювалися та виїжджали з того регіону нескінченною чергою автобусів…».

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

Як повідомляла Politeka, Ребрик у різнобарвному пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

Також Politeka писала, що фаворитка Вакарчука Солова показала атмосферу своїх концертів.