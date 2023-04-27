Ольга Сумська поділилася емоційним постом після річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Артистка не лише згадала минуле, а й показала складні кадри, після чого висловилася про переживання, які актуальні на даний момент.
«Серед важких думок і відчуттів завжди знаходжу для себе енергію для натхнення… Цвітуть сакури… Дякую тобі, Боже, за цю красу!» – поділилася Ольга.
Багато хто поділився своїми переживаннями, не забувши оцінити образ 56-річної артистки:
"Яка краса; і як завжди, дуже красива, стильна та сучасна!; Як вам наше місто?; Як гарно; Чудове фото! Ви прекрасні!; Ольга В'ячеславівно, цвітете, як ці сакури!! Клас!; Безглузда краса! Дуже гармонійна з Вашою жіночою красою, люба пані Ольга».
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Ольга Сумська процитувала слова голови ВРУ Стефанчука:
«Тоді радянська пропаганда намагалася приховати наслідки лиха та створити ілюзію незначної аварії».
А потім і сама згадала минуле:
«1986 рік ... Я навчалася на 4 курсі театрального. Жодної інформації про жахливу катастрофу по ТБ, окрім цієї ЛЖІ на відео 😳! Про все дізнавалися від людей, які евакуювалися та виїжджали з того регіону нескінченною чергою автобусів…».
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