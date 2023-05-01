Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала , яка кілька років тому принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з незвичайного заходу, в рамках якого вона дала відкрите інтерв'ю та презентувала свій новий альбом, яким шанувальники зможуть насолодитися вже з 5 травня.

Судячи з фото та відео, Джамала ретельно готувалася до заходу та обрала стильний елегантний образ. Як видно, артистка виблискувала у строгому чорному костюмі модного фасону, під піджак якого одягла білу футболку, а доповнює образ витончений темний капелюх. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Джамала розкрила подробиці цього заходу: "Вчора відбулось відкрите інтерв‘ю в неймовірно модному культурному просторі @mot.object. Така змістовна та сучасна локація ще більше підкреслила важливість альбому QIRIM. Дякую моїй @sevvvgil, що розділила зі мною цю мить. Показувати в ефірі перший раз 30 секунд альбому – це дуже хвилююче для мене! Дякую Вам, мої люди, за цю зустріч та за цікаві питання. Дякую, @megogolive_ua, що завжди підтримуєте сучасну культуру. Ну, і вже 5 травня зустрінемось в Національній Опері. Чекатиму Sold Out, а на менше я і не розраховувала в Києві. Люблю!".

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