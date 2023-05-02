У вівторок, 2 травня, принцесі Шарлотті виповнилося 8 років, пише Politeka.net.
З цього приводу на сторінці королівської родини з'явилося фото дівчинки з підписом: «Вітаємо принцесу Шарлотту з днем народження!».
У коментарях до знімку вже з'явилося понад тисячу привітань на адресу дочки принцеси Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Також деякі користувачі Twitter відзначають зовнішню схожість принцеси Шарлотти зі своєю покійною прабабусею Єлизаветою II.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Трагедія сталася з військовими на Хмельниччині, врятувати вдалося не всіх: фото з місця аварії
Окупанти завдали авіаудару по школі, є жертви серед дітей: перші подробиці та кадри
Окупанти атакували Київ ракетами і дронами одночасно: відомі наслідки
Новий ракетний удар, що відомо на зараз: вибухи, червоне небо від пожежі і понівечене житло
Зазначимо, що разючу подібність Шарлотти Кембриджської та її прабабусі, королеви Єлизавети II відзначали і раніше.
Інші вказують на схожість маленької Шарлотти зі своєю покійною бабусею принцесою Діаною.
«Jтримала бабусину зовнішність»,
«На фото знято чудову особу принцеси. З днем народження»,
"О, Боже мій! Вона схожа на Діану! Вітаємо Її Королівську Високість принцесу Шарлотту Уельську з днем народження»,
«Схожа на Вільяма»,
«Прекрасна принцеса, слава богу, вона тут, як мама виглядає! Красива дівчинка» , - коментують знімок Шарлотти користувачі Twitter.
Нагадаємо, повне ім'я дочки Кейт Міддлтон та Вільяма звучить як принцеса Шарлотта Єлизавета Діана Кембриджська. Принцеса Шарлотта, будучи єдиною дочкою майбутнього короля Вільяма, може у майбутньому отримати доступ до королівської скарбниці і успадкувати ту саму тіару "Спенсерів", яка раніше належала її покійній бабусі, принцесі Діані, матері принца Вільяма, а зараз є частиною колекції графа.
Вільям близький зі своїм дядьком і спитав, чи можна колись подарувати Шарлотті тіару, названу на честь його матері.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон збунтувалася проти королівських правил.
Також повідомлялося, що королева Єлизавета ІІ померла на 97-му році життя.