Дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта святкує день народження.

У вівторок, 2 травня, принцесі Шарлотті виповнилося 8 років, пише Politeka.net.

З цього приводу на сторінці королівської родини з'явилося фото дівчинки з підписом: «Вітаємо принцесу Шарлотту з днем ​​народження!».

Wishing Princess Charlotte a very happy birthday! 8 tomorrow 🎈🎂



📸 The Princess pic.twitter.com/0N8Aaxl8s9 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 1, 2023

У коментарях до знімку вже з'явилося понад тисячу привітань на адресу дочки принцеси Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Також деякі користувачі Twitter відзначають зовнішню схожість принцеси Шарлотти зі своєю покійною прабабусею Єлизаветою II.

Зазначимо, що разючу подібність Шарлотти Кембриджської та її прабабусі, королеви Єлизавети II відзначали і раніше.

Інші вказують на схожість маленької Шарлотти зі своєю покійною бабусею принцесою Діаною.

«Jтримала бабусину зовнішність»,

«На фото знято чудову особу принцеси. З днем ​​народження»,

"О, Боже мій! Вона схожа на Діану! Вітаємо Її Королівську Високість принцесу Шарлотту Уельську з днем ​​народження»,

«Схожа на Вільяма»,

«Прекрасна принцеса, слава богу, вона тут, як мама виглядає! Красива дівчинка» , - коментують знімок Шарлотти користувачі Twitter.

Definitely got her grandma looks 😢 pic.twitter.com/gtxXJvYjR7 — Andy McGarvey (@prestonboy07) May 1, 2023

Нагадаємо, повне ім'я дочки Кейт Міддлтон та Вільяма звучить як принцеса Шарлотта Єлизавета Діана Кембриджська. Принцеса Шарлотта, будучи єдиною дочкою майбутнього короля Вільяма, може у майбутньому отримати доступ до королівської скарбниці і успадкувати ту саму тіару "Спенсерів", яка раніше належала її покійній бабусі, принцесі Діані, матері принца Вільяма, а зараз є частиною колекції графа.

Вільям близький зі своїм дядьком і спитав, чи можна колись подарувати Шарлотті тіару, названу на честь його матері.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон збунтувалася проти королівських правил.

Також повідомлялося, що королева Єлизавета ІІ померла на 97-му році життя.