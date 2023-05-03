Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм поділився типовими буднями військовослужбовців. Багато часу в нього займає дорога, тому вирішив показати, як іноді добре собі підняти настрій для майбутньої успішної роботи.

Раніше Даніель уже розповідав, що в Лівані він служив в армії, де був штурмовиком і зараз його досвід та навички дуже стали в нагоді на передовій. Салем є старшим розвідником ЗСУ, що служить на Південному напрямку фронту.

«Усім хорошого дня, любите себе такими, як ви є» - написав чоловік під відео.

У мережі підтримали Салема:

«Бо ви Герої; Дай Бог Вам міцного здоров'я, витримки та Перемоги!; Ви Класні 🔥; Славик не товстий, він у міру вгодований); ну то видно, кого люблять і смачненько годують; Ви найкращі; ️Завдяки вам у нас є сьогодні; Розумні, бо з почуттям гумору! Ви найкращі!".

"Роби, що робиш і будь що буде" - також написав Даніель під кадрами з товаришами. Він не розкриває, яку посаду обіймає на службі, також не називаючи розміру своєї зарплати, щоб не розкривати будь-які деталі.

При цьому Салем неодноразово нагадував: забувати про тих, хто на фронті, не можна і треба робити все для перемоги. Артист також залишив свій бізнес та вирішив присвятити себе саме військовій справі на даний момент.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.