Телеведуча Маша Єфросиніна показала себе і розповіла, яке має важливе свято. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"А ще прикол, що ми з чоловіком удвох протикали вчора "наше друге травня", це дата нашого знайомства в Ялті. І ми її любимо більше, ніж річницю весілля. Завжди - завжди відзначаємо. Вчора виповнився 21 рік із цього дня", - написала зірка.
"Але я так собі вирішила - це чудова нагода згадати святкування 22-ї річниці на тій самій Ялтинській набережній наступного року", - написала Маша на другому сторіс.
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"Люблю, ніякої реакції на мої груди. Усіх цікавить виключно бренд костюма", - написала Єфросиніна на ще одному сторіс, звертаючи увагу, що на першому сторіс вона була в ліфчику і тільки починала одягатися.
Варто зазначити, Маша Єфросиніна - успішна українська телеведуча, яка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. У пари є двоє дітей – старша дочка Нана та син Олександр. Зоряна пара активно підтримує боротьбу України проти російських окупаційних військ, а після повномасштабного вторгнення Тимур пішов на фронт захищати нашу країну.
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