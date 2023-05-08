Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перед родами презентувала новий "дитячий" альбом, а нещодавно втретє стала мамою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео з дітьми, на якому показала, як старші дбають про новонароджену сестричку.

У ролику старші діти Світлани Іван та Марія зняті у домашній обстановці, вони оточили ліжечко крихітної сестрички та мило співають їй пісню. Як виявилось, це композиція самої співачки з її нового Дитячого альбому, який вона представила за лічені дні до пологів.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Обережно! Цей контент може викликати не контрольовані хвилі щастя. Іван та Марія співають співають сестричці пісні із #ДитячийАльбом. Цей альбом створений для дітей, створений за допомогою дітей, створений дарувати щастя! P.S.: на всіх цифрових майданчиках, завантажуйте і слухайте разом".

Розчулені шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Я не знаю, які ви емоції відчуваєте, дивлячись на ваших дітей. Це так чудово".

"Світлано, Ви неймовірні, а Іван та Маша, то емоції зашкалюють, які виховані та ввічливі діти".

"Ви неймовірні! Дякую, що ділитеся щастям! Милувалася!".

"Альбом супер, який постійно на прослуховуванні у дітей, їм дуже подобається".

"Мілота зашкалює".

"Рівень милості зашкалює".

"Як назвали дочку?"

"Які вони класні".

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