Відома співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич з'явилася на весіллі друзів у досить ефектному образі.

Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич , яка відлетіла до Іспанії заради свого друга, вразила кадрами. Артистка вирушила на весілля екс-учасника "Холостячки" Андрія Хветкевича, кадри з церемонії вразили мережу.

Досить давно "Холостячка" Злата Огневич пообіцяла Хветкевичу, що точно приїде підтримати товариша та дотрималася свого слова.

Чоловік зіграв церемонію з колумбійським коханим, тоді як на весіллі Злата з'явилася у білому платті, що помітили у мережі.

«Це чудово, коли є порозуміння між людьми та КОХАННЯ. Але я ніколи не зрозумію таких стосунків; Дуже гарне весілля; Ого! Вітаю) Щастя вам))) Вітаю! Будьте щасливі, любові, миру та злагоди; А Злата не така проста, добре вийшло!; Найщиріші вітання».

Також "Холостячка" Злата Огневич поділилася милим фото зі своєї подорожі до Мексики та розповіла, як скучила за Україною.

"Ми про себе багато чого не знаємо. Люди, яких ми зустрічаємо в житті, розкривають наші невідомі сторони... Це так чудово. Вони дивляться на нас з того боку, на який ми боїмося ходити і під час внутрішнього монологу приховуємо правду. І знаєте, що Ці люди – не тільки мої нові друзі, знайомі. Ці люди – ВИ.

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