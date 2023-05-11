Ганна Саліванчук та продюсер "Квартал 95", а нині народний депутат Олександр Божков живуть уже багато років разом. Артистка намагається тримати особисте життя подалі від уваги громадськості, воліючи з шанувальниками обговорювати Інстаграм інші теми.

Ганна Саліванчук вирішила обговорити, що вперше в історії України 9 травня 2023 року відзначали День Європи замість Дня перемоги. На підтримку України та на тлі скромного параду в Москві до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Це рішення України відзначати День Європи замість Дня перемоги є символічним і наголошує на прагненні країни до європейських цінностей та єдності. Проте Ганна Саліванчук вирішила висловити своє бачення ситуації:

«День Європи – коли ми вже будемо тією Європою? У країнах Євросоюзу День Європи як символ єдності та миру на континенті відзначається 9 травня. Метою такої спільності, за словами французького чиновника, було створення механізму попередження воєн, щоб їх не тільки "не можна було уявити, а й вони були неможливими".

На жаль, вона можлива та триває вже для когось 9 років, для когось 1 рік 73 дні! Вже яку ніч ми не спимо, наші діти страждають у укриттях, після вибухів дивимось у вікна, а в багатьох українців взагалі немає вікон та будинків! То коли ми будемо Європою?» – обурилася Ганна Саліванчук.

У мережі поділилися своїми переживаннями після того, як висловилася дружина продюсера "Квартал 95".

«За такої корупції, як в Україні, дуже далеко до Європи; Європою будемо, коли війна закінчиться хоч би. Що не зрозуміло. Щось ви мене розчарували своїм постом;

Війна триває не 1 рік та 73 дні, а 9 років… У нас забрали Крим, у нас відірвали частини Донецької та Луганської обл. Іловайський котел, Кіборги або Захисники Донецького аеропорту, бої за Дебальцеве… не 2022 року, а 2014; Європа... боляче; Європа починається з кожного з нас у банальних повсякденних речах», - зауважили шанувальники Ганни Саліванчук.

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