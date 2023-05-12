Jerry Heil (Джеррі Хейл) вийшла на сцену "Євробачення" та заспівала свою україномовну пісню.

Співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва ) з перших днів вторгнення давала благодійні концерти, а також популізувала українську музику за кордоном. Вона стала однією із тих зірок України, які виступили на сцені Ліверпуля, де проходить "Євробачення". Кадрами вона поділилася у своєму інстаграмі.

Зокрема, Jerry Heil (Джеррі Хейл) вийшла на сцену "Євробачення" та заспівала україномовну пісню "Козацькому роду". Глядачів на виступі виконавиці зібралося дуже багато.

Більше того, вразило те, що Jerry Heil (Джеррі Хейл) підспівували глядачі і звучали в унісон. Швидше за все, там зібралося багато українців, які тимчасово туди переселилися. Це дуже зворушило артистку.

"У травні заспіваємо разом ваші улюблені пісні в Україні! Шукайте квитки убік! Обіймаю і до зустрічі. У якому місті чекаєте?)", - підписала відео Jerry Heil (Джеррі Хейл).

У коментарях українці писали, де хотіли б бачити концерт Jerry Heil (Джеррі Хейл) після виступу в Ліверпулі на сцені "Євробачення".

"Скрізь, особливо там, де не була давно або взагалі ще не була ніколи", "Фантастика, це був фантастичний вечір", "Краса", "Чекаю на тебе дуже, обіймаю. Просто мурашки".

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