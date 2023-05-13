Відома українська співачка Тіна Кароль прибула до Ліверпуля, де готується до свого хвилюючого виступу у фіналі Євробачення-2023. Шанувальники співачки були в захваті, коли вона поділилася відео, на якому показала, як активно готується до цього знаменного заходу на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися весь випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Одразу після прибуття Кароль зустрілася зі своїми зірковими колегами, серед яких були Юлія Саніна, Руслана та Андрій Данилко. Це була зустріч талантів, де вони обмінювалися враженнями та взаємною підтримкою перед грандіозним шоу Євробачення-2023.

Тіна Кароль також знайшла час, щоб ознайомитись з локацією, де пройде фінал, та познайомитись з командою організаторів, щоб усе було ідеально підготовлено до її виступу. Вона провела саунд-чек, щоб переконатися, що звучання та світлове оформлення відповідають її високим вимогам.

Тіна Кароль – співачка з багаторічним досвідом, цього разу вона представить Україну зі своєю знаменитою піснею, з якою вона виступала на Євробаченні у 2006 році, як запрошена зірка.

Цей вибір символічний, оскільки він нагадує про її попередню участь і показує її постійний зв'язок із музичною спадщиною країни.

«Красива, смілива та професійна Україна єдиним культурним фронтом презентуємо сучасну та талановиту державу, в якій багато різноманітних, дивовижних виконавців, крейтерів, режисерів, дизайнерів» - поділилася Тіна Кароль.

«Клас. Дуже сильно чекаємо на виступ; Як до 13 спокійно досидіти 😢; Ви з Юлією Саніною вже бачилися? 😍; Чекаємо з нетерпінням до виступу🫶; Чекаємо на виступи; Дуже цікаво 😍; Бенкет вчасно чуми 👍… молодці;

Нетерпіння вже; Красуня красуня! Нове дихання своєї колишньої композиції, так і потрібне, тому що вже і Тіна інша, і інші часи. Чекаю на прем'єру!!; Усі артисти, які беруть участь у Євробаченні від України, – просто космос. Це дуже високий рівень, скоро все це зрозуміють», - пишуть шанувальники Кароль.

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