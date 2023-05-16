Катя Осадча опублікувала фото весняного Києва, поділившись думками про ракетний обстріл. Катя Осадча виклала посаду у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.
"Дякую ППО за наше сьогодні! Масштаб трагедії, яку попередили сьогодні уявити складно, якщо кинджал зносить будинки до фундаменту, а їх було над Києвом 6! Після ночей обстрілів життя відчувається гостріше, знову відпадає все зайве та дріб'язкове. Знову розумієш, що не потрібно відкладати щось на завтра… Живемо тут і зараз. Так, складно, але є унікальний шанс відчути цінність життя, як ніхто інший на землі…", - написала Катя Осадча.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Каті Осадчій:
"Почуття гордості за виконану роботу збройними силами. Безмежна подяка";
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"Велике спасибі ЗСУ та ППО. Цієї ночі я проспала тривогу, тому донат вранці на підтримку ЗСУ зробила";
"Витримали, пережили цю ніч, вистоємо до перемоги завдяки нашим захисникам та захисникам";
"Одразу донат зранку до фонду. Потім повідомлення від вчителя, забрати дітей зі школи, надійшло повідомлення про замінування. Ніч без сну та не добрі новини з ранку".
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