Українська телеведуча Катя Осадча показала себе після обстрілу та звернулася до українців.

Катя Осадча опублікувала фото весняного Києва, поділившись думками про ракетний обстріл. Катя Осадча виклала посаду у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Дякую ППО за наше сьогодні! Масштаб трагедії, яку попередили сьогодні уявити складно, якщо кинджал зносить будинки до фундаменту, а їх було над Києвом 6! Після ночей обстрілів життя відчувається гостріше, знову відпадає все зайве та дріб'язкове. Знову розумієш, що не потрібно відкладати щось на завтра… Живемо тут і зараз. Так, складно, але є унікальний шанс відчути цінність життя, як ніхто інший на землі…", - написала Катя Осадча.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Каті Осадчій:

"Почуття гордості за виконану роботу збройними силами. Безмежна подяка";

"Велике спасибі ЗСУ та ППО. Цієї ночі я проспала тривогу, тому донат вранці на підтримку ЗСУ зробила";

"Витримали, пережили цю ніч, вистоємо до перемоги завдяки нашим захисникам та захисникам";

"Одразу донат зранку до фонду. Потім повідомлення від вчителя, забрати дітей зі школи, надійшло повідомлення про замінування. Ніч без сну та не добрі новини з ранку".

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