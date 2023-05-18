Українська ведуча Катя Осадча вирішила прокоментувати скандальну ситуацію, в яку потрапив Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова. Коментуючи в Instagram Stories скандал за участю Павлика, порадила перед тим, як хайпувати, подивитися на всі очима здорового глузду.
Скандал, в якому опинився замішаний Віктор Павлик, стався два дні тому, коли він та його дружина Катерина Репяхова проїхали закритим для громадського транспорту Південним мостом у столиці. Катерина поділилася цією подією у своїх соціальних мережах, пишаючись тим, що їй було надано спеціальну перепустку, що дозволяє їм вільно пересуватися Києвом навіть у період комендантської години.
Вона гордо заявила, що таке задоволення не для обраних і вони можуть собі це дозволити. Після цього замість вибачень Репяхова розлютилася на незадоволених українців, які присоромили її, оскільки ті нібито поводилися надто зло, а вона взагалі просто пожартувала.
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Катерина Осадча також мовчати не стала після побаченого скандалу:
«Щоб миттєво прославитися в Україні, треба просто зробити хе*ню, бажано із загрозою ув'язнення. Так скоро артисти-початківці перед релізами пісень влаштовуватимуть перегонки по центру в комендантську годину і п'яні бешкетники перед роботою ППО.
Який час, такі новини. Блогерам хайполовщикам, які знімали роботу ППО, загрожує до 9 років ув'язнення. У Павлика після скандалу спецперепустку забрали. Перш ніж хайпувати, треба подивитися на все очима СБУ, позиції та здорового глузду» - пише Катерина Осадча.
Зазначимо, після серії неприємних подій та негативних наслідків виступ популярного співака Віктора Павлика на благодійному заході в Берліні було скасовано. Про це інформувала Діана Янушкевич, організатор цього концерту у столиці Німеччини.
В офіційній заяві, опублікованій на її сторінці в соціальній мережі Facebook, Діана Янушкевич повідомила, що у зв'язку з обставинами, що сталися в житті артиста 16-17 травня, організатори змушені були ухвалити рішення про відміну виступу Віктора Павлика.
Вона також зазначила, що інформацію про те, хто займе його місце на благодійному заході, запланованому на 4 червня, буде повідомлено пізніше.
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