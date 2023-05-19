Дмитро Комаров, який до річниці повномасштабного вторгнення представив документальний проєкт "Рік", тепер показує українцям те, що тоді не потрапило до ефіру. Напередодні виходу чевертого випуску спецпроєкту "Рік. За кадром", головним героєм якого став начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, ведучий вирішив привернути увагу глядачів цікавим фрагментом.

Цього разу в своєму Telegram-каналі Дмитро Комаров розмістив короткий шматочок інтерв'ю, в якому Кирило Буданов заявив, що росія планувала розпочати повномасштабний наступ ще у березні 2021 року. Тоді вдалося викрити плани рф та відстрочити наступ ворога.

"Їх плани були так само викриті. Тоді було прийняте рішення оприлюднити ці всі матеріали і розуміння іноземним партнерам і з їх допомогою дипломатично цьому якось завадити. В принципі, тоді це вийшло. Але вони тоді розпочали підготовку і так і не покинули ті місця, в яких вони почали зосереджуватись якраз в період між лютим і березнем, до квітня 21-го року", — розповів Кирило Буданов Дмитру Комарову.

Зірка "Світ навиворіт" Дмитро Комаров також спробував пояснити, чим його інтерв'ю з головою українької розвідки відрізняється від десятків інших.

"Кирило Буданов дає дуже багато інтерв'ю. При цьому я обіцяю, що в сьогоднішньому випуску "Рік. За кадром. Розвідник" ви точно почуєте абсолютно нову, вражаючу інформацію. Раджу не пропустити", — похвалився Комаров.

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