Українська телеведуча Катя Осадча показала себе і розповіла, як доглядає за обличчям.

Катя Осадча вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонувала писати питання у своєму блозі Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Запитуйте, відповідатиму, вихідні вони для чого?", - написала Катя Осадча.

"Добрий день. Які ви робите процедури за обличчям?", - запитав фанат.

"Про це знає краще мій косметолог. Це постійне очищення та зволоження. Добре підібрана косметика. Все дуже індивідуально. Потрібно знайти свого косметолога і не забувати про захист сонця", - написала Катя Осадча і показала своє обличчя, вразивши фанатів своєю красою.

"Добрий день. Чи працюєте ви з психологом. У якому напрямку?", - запитав фанат.

Ніколи не працювала з психологами, хоча, може, й не потрібно було. Але мені більше підходить система коучингу, але також не маю досвіду, дедалі більше з книжок”, - відповіла Катя Осадча.

"Котя, які риси чи якості ви відкрили у собі під час війни? Ви прекрасна", - написав фанат, звертаючись до української телеведучої.

"Дякую. Відкрила в собі якість таємні запаси витримки та нервового спокою. А ще вміння доносити свою ідею на всіх рівнях", - поділилася у відповіді Катя Осадча.

Нагадаємо, Осадча після ракетної атаки звернулася до українців.

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