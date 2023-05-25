Репер Yarmak, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, від перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Після того, як артист дізнався про бажання Світлани Лободи провести концерт нібито для збору коштів для відділення в Охмадеті, він запропонував сам зібрати кошти без допомоги артистів, які довго підтримували країну окупантів.

Співачка Даша Астаф'єва також вирішила висловитися про те, що відбувається:

«Хочу порушити тему, яка сьогодні надважлива. Це не про хейт чи змагання, до яких звикли артисти. Це про майбутнє кожного з нас. Про честь та справедливість, якої на жаль не вистачає. Я дуже вдячна людям, які стали на бік світу», - поділилася Астаф'єва.

Також вона висловилася у бік Лободи та подібних до неї артистів: «Усі роки боролися за майбутнє нашої країни. Без них отримаємо перемогу і без них збудуємо нашу державу».

Оскільки сам Ярмак перебуває на передовій та дати концерт не може, він звернувся до українців, аби підтримати ініціативу. Ярмак закликав усіх приєднатися до збору коштів для розвитку сучасної держави, за винятком "продуманих маніпуляцій та реабілітації зрадників в українському суспільстві".

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