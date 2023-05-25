Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька показала свого коханого. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. Це перша фотографія Дарії з хлопцем, який її забрав ще на початку великої війни до Німеччини.

"З днем ​​народження мій коханий", - написала зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі зірці "Папіка" Дар'ї Петрожицькій:

"Вітаю, найкращого",

"З Днем народження!! нехай буду щасливим!",

"Вітаю з іменинником! Щастя, здоров'я, виконання мрій, добра, миру",

"Вау, зі святом Вас вітаю!!!! Світ та процвітання)",

"Ви чарівні, вітаю від щирого серця з днем ​​народження",

"Вітаю і бажаю всього найкращого",

"Прекрасні".

Варто відзначити, що зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька - відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення актриса практично одразу поїхала до Німеччини і зізналася, що там її утримує молода людина, яку до цього приховувала від публіки.

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