Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем показав рідкісне відео, яке одразу ж привернуло увагу. Як відомо, чоловік зазвичай зайнятий на службі і перебуває на передовій більшу частину часу, заради цього Салем навіть залишив весь бізнес та проекти в Одесі.

«Мій улюблений Київ! Ти в мене асоціюєшся з людьми, з тими, хто став для мене близьким за духом, роботою на телебаченні, яку я так люблю!

Дякую тобі, що прийняв і обійняв, з твоїм Днем! - написав Даніель під коротким відео з подорожі.

У мережі поділилися не лише привітаннями, а й похвалили Салема:

«Прекрасна людина з доброю, великою і щирою. Нехай вас завжди оберігає ангел охоронець і Всевишній!; Який Ви є великий!!); Дане, давно тебе не було видно.

Чудова пісня із чудового альбому)); Гордість України; гарна музика; А дорога то Одеська))».

Також Салем показав кадр, зроблений разом із мамою ще в ранньому дитинстві. Салем також звернувся до неї з нагоди свята, як і минулого року. Цим постом йому вдалось підкорити й інших українок, які обговорили фото зірки "Голосу".

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