75-річна Софія Ротару вкрай рідко виходить на зв'язок, не дає інтерв'ю і не з'являється на сцені.

Софія Ротару після повномасштабного вторгнення росії в Україну опублікувала лише два пости у своєму Інстаграмі, висловивши свою позицію та повідомивши про свій ювілей, пише Politeka.net.

Однак періодично Ротару все ж таки дає про себе знати короткими сторизами. Так, Софія Ротару реагувала на нові жорстокі обстріли росіян, зізнаючись, що її серце буквально розбите.

Однак цього разу сториз Софії Ротару присвячений радісній події – дню народження її єдиної онуки, яку теж звати Софією.

Ротару, опублікував фото сліпучої блондинки з блакитними очима, коротко повідомила: «Happy Birthday».

Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. Проте якийсь час тому онука Софії Ротару повідомила, що на літо переїхала до Лос-Анджелесу.

"По роботі", - уточнила Соня, якій сьогодні виповнюється 22 роки.

Нагадаємо, що у Софії Ротару також є онук Анатолій Євдокименко. У березні 2022-го року він та його батько зробили невдалу спробу втечі з України.

Онук та син Софії Ротару намагалися незаконно потрапити на територію Молдови.

Пізніше онук Ротару зізнався, що йому все ж таки вдалося виїхати з України.

«З початком війни я був змушений залишити країну, щоби розпочати нове життя. Вже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дала новий погляд на життя", - говорив Анатолій Євдокименко.

Також нагадаємо, що нещодавно у родині Софії Ротару сталося горе.

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