Популярний український виконавець Арсен Мірзоян, який під час війни залишається в Україні, багато виступає для військових та волонтер, в інтерв'ю у програмі "Слава +" розповів про стосунки з дружиною Тонею Матвієнко.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення дружина, дочка та теща Арсена Мірзояна виїхали жити до Великобританії, де маленька Ніна навіть почала ходити до школи. Проте, згодом вони повернулися. Хоча, поки Тоні Матвієнка не було в Україні, поповзли чутки про їхнє розлучення з Арсеном.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Арсен Мірзоян чітко заявив, що вони з Тонею Матвієнко не розлучаються. Більше того, він запевнив, що стосунки навіть покращали, а кохання посилилося.

"Кохання посилилося, бо зникли якісь незрозумілі тяжіння до сварок. У кожного свої погляди, кожен все одно дивиться на якусь проблему під своїм кутом зору. Ніколи нічого не збігається. Плюс шоу-бізнес – непроста штука, вона затягує. Тому стало трохи легше ставитися до цього, тепер стало спокійно", - розповів Арсен Мірзоян.

Також Дьомін запитав музиканта про зради, про що також ходили чутки. На це він заявив, що дружині не зраджує, а якби таке трапилося, то не розповів би їй про це.

"Ну, не треба цього говорити. У мене навіть така пісня є "Можеш як", як вона називається. "Якщо правда є біль - промовчи". Ні, і ми все ще постійно про це говоримо. Вона там може переглядати мої якісь- то листування там із кимось. Вона так мені каже, мені там це підозріло. Ось ця персона, ми з нею тоді розмовляємо, хто як на це реагує", - каже Арсен Мірзоян.

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