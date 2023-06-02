Відома актриса Ганна Саліванчук, яка нещодавно отримала багато критики через останні фото у мережі, морально сильно постраждала від останніх нічних обстрілів, здійснених окупантами у Києві. Дізнавшись про трагедію біля укриття, де під обстрілом загинули мирні люди, включаючи дитину, вона не змогла втримати сльози.

У своїх соціальних медіа Ганна поділилася глибокими емоціями, висловлюючи біль та страждання, які зазнає кожен українець у ці скрутні часи, особливо при втраті дитини. Вона особливо засмучена загибеллю невинної дитини, яка стала жертвою ракетної атаки.

Актриса зізналася, що ніколи раніше не могла зрозуміти, як можна відчувати ненависть до когось, але зараз вона відчуває ненависть до росіян за жахи, що відбуваються. Вона шкодує про те, що матері в ці моменти переживають нестерпний біль. Ганна не може уявити, як їм вдається щоранку обіймати своїх дітей, коли вони самі не можуть цього зробити.

«Я ніколи не могла зрозуміти, як можна ненавидіти когось, але тепер я ненавиджу вас, росіяни. Я просто не можу уявити, наскільки це важко для цих матерів. За що? Щоранку я обіймаю своїх дітей, але інші не можуть. Їх більше нема...", - поділилася Саліванчук.

Саліванчук наголошує, що наші діти не пробачать ворогові сльози та страждання, які їхні матері змушені переживати. Актриса висловила свої емоції з болем та розпачом, що відображають глибину її співчуття та горя.

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