Багато українських знаменитостей виїхали з України в перші дні повномасштабної вони, але повернулися далеко не всі.

Багато відомих особистостей українського шоу-бізнесу були змушені залишити Україну, рятуючи своїх близьких у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. І хоча війна ще не закінчилася, багато з них, включаючи Монатику, Потапу та Настю Каменських, Ксенію Мішину, Джамалу, Сергія Бабкіна, Надю Дорофєєву та Олю Полякову, вже повернулися на батьківщину. Однак, як виявилось, не всі готові повернутися.

Владислав та Лілія Яма

Хореограф Владислав Яма разом зі своєю дружиною та сином Леоном залишив Україну та поїхав до США одразу після початку війни. Деякий час він не підтримував контакту з фанатами, але потім оголосив, що надає допомогу своїй країні в Америці. Як суддя шоу "Танці з зірками" він проводить благодійні майстер-класи та переказує гроші на потреби Збройних Сил України. Деякі з його колег по шоу засудили його вчинок, але Яма наголосив, що насамперед важлива безпека та комфорт його родини.

Дарія Петрожицька

Актриса та зірка комедійного серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька поїхала до Німеччини на початку вторгнення, щоб жити поряд зі своїм коханим Олексієм. Сам Олексій родом із Харкова, але останні 9 років він займається бізнесом у Європі.

ТАЯНА

Співачка TAYANNA (справжнє ім'я Тетяна Решетняк), 38 років, поїхала із сином у відпустку на Балі ще до 24 лютого. На прохання своєї дитини вона вирішила не повертатися до України, доки Росія продовжує атакувати її рідну країну. В одному з інтерв'ю виконавиця зізналася, що вона була у Києві кілька днів під час війни, але її 10-річний син Даніель із жахом попросив її не залишатися у столиці.

Слава Камінська

Співачка та колишня дружина пластичного хірурга Едгара Камінського, Слава, поїхала до Нідерландів разом зі своїми двома дітьми та матір'ю. Колишній соліст гурту "НеАнгели" кілька разів повертався в Україну на кілька днів, але потім знову їхав назад.

Олег Винник

Олег Винник вирішив підтримувати Україну здалеку. Від моменту початку конфлікту співак не з'являвся у медійному просторі. Однак час від часу з'являються відомості про те, що Винник разом зі своєю "таємницею дружиною" Таюне поїхав до Німеччини, де їм уже відомо та комфортно.

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