На своїй сторінці в Instagram зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф оселилася в столиці Австрії, вже більше тижня як повернулася до Відня з Києва, але тільки зараз змогла описати свої враження щодо поїздки до рідного міста вперше за рік.

"Перебуваючи з сином за кордоном, живучи в двох реальностях з початку війни, мозок дуже втомився. Може тому, приїхавши до України перші декілька днів я перебувала в німому шоці і не могла ні з ким спілкуватися. Я просто дуже багато ходила вулицями Києва та вдихала рідне повітря. Одразу після мого приїзду почалися ракетні удари, яких не було до цього довгий час, і які все ще продовжуються. Це викликало тривогу, але не страх і паніку, що мене здивувало. Як і дрон, збитий в центрі на моїх очах", — пише Альона Шоптенко.

Олена Шоптенко зізналася, що довго не могла зрозуміти, що з нею не так, і знайшла відповідь на це питання тільки зараз: на її стан дуже вплинули люди, з ким зустрічалася в Києві та взагалі українці.

"Я відчула від людей тепло, ввічливість, цілеспрямованість, підтримку, відчутну внутрішню силу та жагу до життя і розвитку, не дивлячись ні на що. Цей викарбуваний сталевий стрижень, в кожного, кого я зустрічала вселяв в мене відчуття спокою та безпеки, в країні, в якій досі небезпечно. Ось як цікаво.

Правда, що всі проєкти, організації та цілі міста - це насамперед люди. Звісно, що вони бувають різними, але саме люди - це двигун всього. І вдома зі своїми українцями відчуття такі, як на фото. Наповнена цією силою пішла боротися далі на культурному фронті", — наголосила Олена Шоптенко з "Танці з зірками".

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