Леся Нікітюк зізналася, що причиною всього стала її власна необачність, пише Politeka.net.
З’явившись перед камерою у рушнику, Леся Нікітюк пожалілася, що в неї сьогодні перший зйомочний день, а вона не у формі.
«Добрий райнок, якщо він добрий… Сьогодні перший знімальний день «Хто зверху?». І поки новий ведучий вже, напевно, качає прес, а краще він його б заробляв… Я вчора на ніч замовила собі з тайського ресторана пад тай, а там ще писали «гостре чи негостре». Звісно, взяла гостре. І треба мені так затекти зранку. Лице в два рази більше. Це жесть», - розповіла про неприємності Леся Нікітюк.
Зі своєю проблемою Нікітюк вирішила боротися за допомогою косметичних патчів під очі.
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«Сама наробила собі біди», - зазначила Леся Нікітюк.
Раніше Нікітюк повідомила, що змінила зачіску і колір волосся.
«До нового сезону Хто зверху? готова», — написала Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм.
Додамо, раніше в Мережі знов розпочалися дискуссії щодо Лесі Нікітюк у ролі "Холостячки" в новому сезоні реаліті-шоу "Холостячка".
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