Леся Нікітюк у перший же день нових зйомок «Хто зверху?» стикнулася із неприємністю, яка позначилась на її зовнішності.

Леся Нікітюк зізналася, що причиною всього стала її власна необачність, пише Politeka.net.

З’явившись перед камерою у рушнику, Леся Нікітюк пожалілася, що в неї сьогодні перший зйомочний день, а вона не у формі.

«Добрий райнок, якщо він добрий… Сьогодні перший знімальний день «Хто зверху?». І поки новий ведучий вже, напевно, качає прес, а краще він його б заробляв… Я вчора на ніч замовила собі з тайського ресторана пад тай, а там ще писали «гостре чи негостре». Звісно, взяла гостре. І треба мені так затекти зранку. Лице в два рази більше. Це жесть», - розповіла про неприємності Леся Нікітюк.

Зі своєю проблемою Нікітюк вирішила боротися за допомогою косметичних патчів під очі.

«Сама наробила собі біди», - зазначила Леся Нікітюк.

Раніше Нікітюк повідомила, що змінила зачіску і колір волосся.

«До нового сезону Хто зверху? готова», — написала Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм.

Додамо, раніше в Мережі знов розпочалися дискуссії щодо Лесі Нікітюк у ролі "Холостячки" в новому сезоні реаліті-шоу "Холостячка".

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