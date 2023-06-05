Екс-чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу знову одружився, проте встиг відзначитись навіть на весіллі.

Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу , який відкрито підтримав Україну на відміну від екс-дружини, під час весільних гулянь встиг вразити українців.

Як відомо, Мурат, турецький бізнесмен із турецьким громадянством, ухвалив рішення залишитися в Україні під час розпалу повномасштабної війни та активно вклався у розвиток свого бізнесу тут.

3 червня він одружився з київською візажисткою на ім'я Лілія, а весілля закоханих пройшло в Конча-Заспі.

Можливо, найбільш вражаючим моментом на їхньому весіллі став тост Мурата, в якому він відкрито висловив свою глибоку прихильність до України. «Ми любимо Україну і продовжуватимемо це робити. Ми можемо говорити російською мовою, але наше серце належить Україні», - поділився колишній чоловік Ані Лорак.

Причому екс-чоловік Лорак також продемонстрував свою рішучість та відвагу у боротьбі за свободу України.

Він поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram, де можна побачити боєприпаси з написом «Мурат Налчаджіоглу, за Україну». Цей жест є його особистим внеском до ініціативи Укроборонпрому, де музиканти, військові та громадські діячі залишають послання своїм ворогам на нових боєприпасах.

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