Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу , який відкрито підтримав Україну на відміну від екс-дружини, під час весільних гулянь встиг вразити українців.
Як відомо, Мурат, турецький бізнесмен із турецьким громадянством, ухвалив рішення залишитися в Україні під час розпалу повномасштабної війни та активно вклався у розвиток свого бізнесу тут.
3 червня він одружився з київською візажисткою на ім'я Лілія, а весілля закоханих пройшло в Конча-Заспі.
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Можливо, найбільш вражаючим моментом на їхньому весіллі став тост Мурата, в якому він відкрито висловив свою глибоку прихильність до України. «Ми любимо Україну і продовжуватимемо це робити. Ми можемо говорити російською мовою, але наше серце належить Україні», - поділився колишній чоловік Ані Лорак.
Причому екс-чоловік Лорак також продемонстрував свою рішучість та відвагу у боротьбі за свободу України.
Він поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram, де можна побачити боєприпаси з написом «Мурат Налчаджіоглу, за Україну». Цей жест є його особистим внеском до ініціативи Укроборонпрому, де музиканти, військові та громадські діячі залишають послання своїм ворогам на нових боєприпасах.
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