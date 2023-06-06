Оголошено нового ведучого "Хто зверху?", що стало несподіванкою для багатьох українців.

"Новий канал" оголосив нового ведучого на шоу "Хто зверху?", де все ще залишається Леся Нікітюк. Про це телекан оголосив у своєму Інстаграмі. Як виявилось, ним буде Богдан Шелудяк, зірка "Київ вдень і вночі", "Любов та блогери". Керівниця проекту Ганна Вовк розповіла про вибір кандидата.

"Одна з головних умов: новий капітан має бути кардинально іншим. Хотілося максимально уникнути порівняння з попередником. Мається на увазі і зовні, і за характером. Адже зрозуміло, що при тракті ведучого завжди є базові речі. Наприклад, «хімія» між Лесею Нікітюк і новим опонентом. Хотілося, щоб між ними відчувався азарт протистояння. Також ми звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звичайно, зовнішність! Вдалу суміш усіх критеріїв ми помітили в одного чоловіка. Тому вибрали саме його", - Заявила керівниця.

України почали активно коментувати вибір нового кандидата Інстаграм телеканалу:

"Якби не розчаруватися",

"Богдан? Дуже несподівано, я думала буде Міщеряков",

"Млинець, ну ні",

"Ну звичайно не в захваті від вибору ведучого, але нічого поганого не маю проти Богдана, можливо він буде класним ведучим, дорогу молодим",

"Серйозно????? Нікого кращого не знайшли?",

"Бідняків би краще вписався в цю роль",

"Мінус класне шоу. У мене все",

"Головне розчарування року".

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