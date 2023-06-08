Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів про новий скандальний вчинок Микити Джигурди, який народився та навчався в Україні, а тепер підтримує війну рф проти нашої держави.

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує неврівноважений Микита Джигурда, який днями засвітився знову на Донбасі. Нагадаю, що Джигурда родом із Києва і зараз не спілкується з родиною, яка тут живе. Артист показався у військовій формі на позиціях алкоголіків на фронті і заявив, що приїхав "поддєржать рєбят", — заявив Слава Дьомін.

Скандальне фото Джигурди з окупованих українських територій опублікувала його дружина.

"Помийні ЗМІ пишуть, що Джигурда прибув на окуповані українські території в рамках своєї гуманітарної місії, яка не передбачала його участь у бойових діях. Ну а фото Джигурди при параді показала його дружина Марина Анісіна. У коментарях вона написала, що це не зйомки бойовика і не реаліті-шоу, це жорстка реальність нашого сьогоднішнього життя. Ну а потім додала, що любить свого хворого на голову, що його боготворить і пишається ним", — наголосив Слава Дьомін.

Слава Дьомін додав, що в мережі є інформація, що в грудні 2022-го року Джигурда отримав російське громадянство за спрощеною процедурою як громадянин України.

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