На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча, яка після початку повномасштабної війни відійшла від розважального контенту й тепер займається соціальними проблемами, зокрема пошуком зниклих, прокоментувала трагічні наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

"«В моторних човнах вимикають мотори, щоб не чіплялися за тіла» - те, що відбувається в зоні затоплення на окупованих територіях, не вкладається в голові. Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста бездіє!!! Олешки, Гола Пристань і ще десятки населених пунктів!!! Люди заблоковані в будинках, люди тонуть заживо!!!", — пише Катерина Осадча.

Катя Осадча записала емоційне відеозвернення, в якому закликала до дій представників МКСХ, який досі ніяк не прокоментував трагелію та не займається порятунком постраждалих.

"Міжнародний комітет червоного хреста має доступ до двох сторін «конфлікту» до сих пір не проявив ініціативи по порятунку Українців на окупованій території! Це те, для чого була створена організація, для чого писалися Женевські конвенціі, для захисту цивільного населення!!!Бездіяльність = вбивство!!!!!!! Я закликаю допомогти українцям в окупації, негайно виїхати на місце трагедії і закликати росію евакуювати людей!", — наголосила Осадча.

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Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.