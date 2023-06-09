На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік емоційно розповіла про свій стан на тлі жахливих наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

"З останніми подіями на Херсонщині, градус зневіри, озлоблення, страху, відчаю, агресії, ненависті, виріс в геометричній прогресії. З ким би не спілкувалась ці дні, всі перебувають в стані подавленості та пригнічення, не зовсім розуміють, що буде далі і як бути далі. Люди знаходять крайніх в знайомих чи незнайомих, звинувачують і огризаються…", — пише дружина Григорія Решетніка.

Христина Решетнік додала, що, здавалося б, іще страшнішої біди після 24 лютого 22-го вже бути не може, але ми помилялися.

"Херсон, ці фото і відео, бездіяльність всіх міжнародних інстанцій, гарантів захисту людей і тварин, просто прибило до такого стану, що хочеться вити від болю 😭", — зізнається Христина Решетнік.

Дружина Григорія Решетніка також звернулася до українців із потужним закликом.

"Але скажу вам єдине - не можна впадати у відчай, не можна акумулювати та тримати в собі ці деструктивні відчуття! Це - зʼїсть нас зсередини! І тільки віра, надія і любов ❤️ дасть нам сили рухатися далі, дасть сили нашим військовим йти вперед і перемогти шакалів 💪Не розкисаємо!!! Тримаємось! І головне - допомогаємо, хто як і чим може, бо українці - то є сила-силенна! Згуртована і непереможна 🙏🏻👏", — наголосила Христина Решетнік.

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