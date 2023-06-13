Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч продовжує брати інтерв'ю не лише у зірок, а й у волонтерів, які постраждали від російського обстрілу українців, а також бере участь у різних проектах. На цей раз Анатоліч висміяв російського співака, який намагався безглуздо виправдати російську злочинну агресію.

«Дуже хочу, щоб українець bastaakanoggano показував цей кліп у себе на концертах у москві, ростові та саратові. На згадку про діда з Кривого Рогу» - різко висловився Анатоліч про побачений уривок з інтерв'ю з російським артистом, який вдавався українським захисникам, які нібито турбувалися за долю громадян.

У мережі вирішили поділитися своєю думкою, знайшлися й ті, хто критикує самого ведучого, через бажання взагалі не бачити і не чути про росіян:

«Анатолію, ваше бажання незрозуміло ... вони подивляться кліп і на тому все ... з мерзенних істот на людей вони так і не перетворяться; Навіщо ви взагалі популяризуєте росіян? Навіщо їх показувати та говорити про них? Нам потрібно взагалі забути про ці нелюди!;

Він мовчить і підтримує 🤬🤬йий режим. Він не вартий статусу "Українець"; Навіщо взагалі про це лайно згадувати; Для когось гроші важливіші за моральність, це вже доведено не одним російським артистом; Коли вони говорять «укрАінець», це все… він він».

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