Постраждалий пенсіонер поділився, як йому вдалося врятуватись під час ракетного удару.

Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівці рано вранці, коли люди ще спали. Троє мирних громадян загинули, а ті, хто вижив після удару, досі в шоці. Українці з місця подій розповіли, як їм удалося вціліти під час ракетного удару російських злочинців.

Один із постраждалих не чув, як летіла ракета, але відчув, як на нього падає стеля:

«Зашипіло, зашуміло – почало сипатися все, я прокинувся. Мене двері врятували, можна сказати. Поруч шифоньєр, відірвало двері і мене ось так прикрило ними. Так хоч на голову нічого не потрапило, бо падало все і глина теж», - ділиться постраждалий пенсіонер.

«Батько слава Богу виліз, вийшов. Це дуже важко, подивіться, нічого не залишилося, все зруйновано» - додає донька потерпілого.

Жителі обурені тим, що тут немає поряд і військових, і позицій. Але росіяни все одно продовжують обстрілювати міста та руйнують останні вцілілі будинки. Сусід постраждалого пенсіонера не вижив, його повністю засипало уламками.

Також військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко підбив проміжні підсумки ракетних ударів Росії по території України за червень.

"З цього можна зробити кілька висновків. Перший - превалюючою компонентою ракетних ударів росіян залишаються авіаційні ракети Х-101/555. Хоча відомо, що обсяги їх виробництва не критично відрізняються від обсягів виробництва КРМБ "Калібр". І це викликає питання, чому компонента КРМБ настільки незначна?", - пише експерт.

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Також повідомлялось, що росіяни провалили штурми на багатьох напрямках.

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