Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська та Костянтинівці рано вранці, коли люди ще спали. Троє мирних громадян загинули, а ті, хто вижив після удару, досі в шоці. Українці з місця подій розповіли, як їм удалося вціліти під час ракетного удару російських злочинців.
Один із постраждалих не чув, як летіла ракета, але відчув, як на нього падає стеля:
«Зашипіло, зашуміло – почало сипатися все, я прокинувся. Мене двері врятували, можна сказати. Поруч шифоньєр, відірвало двері і мене ось так прикрило ними. Так хоч на голову нічого не потрапило, бо падало все і глина теж», - ділиться постраждалий пенсіонер.
«Батько слава Богу виліз, вийшов. Це дуже важко, подивіться, нічого не залишилося, все зруйновано» - додає донька потерпілого.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Пряме влучання ракети: нарешті з'ясувалась доля екіпажу Bradley після жорстокого бою
Про курортний сезон в Одесі можна забути довгий час: експерти озвучили головну небезпеку
Міні-серіал про "Жабу і Гадюку": Великий з "Квартал 95" підняв на сміх конфлікт Пригожина та Шойгу
Горить 6-й енергоблок: величезна пожежа спалахнула в Росії
Жителі обурені тим, що тут немає поряд і військових, і позицій. Але росіяни все одно продовжують обстрілювати міста та руйнують останні вцілілі будинки. Сусід постраждалого пенсіонера не вижив, його повністю засипало уламками.
Також військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко підбив проміжні підсумки ракетних ударів Росії по території України за червень.
"З цього можна зробити кілька висновків. Перший - превалюючою компонентою ракетних ударів росіян залишаються авіаційні ракети Х-101/555. Хоча відомо, що обсяги їх виробництва не критично відрізняються від обсягів виробництва КРМБ "Калібр". І це викликає питання, чому компонента КРМБ настільки незначна?", - пише експерт.
Останні новини України:
Кривий Ріг здригнувся від нових ракетних ударів.
Також повідомлялось, що росіяни провалили штурми на багатьох напрямках.
Страшна пожежа спалахнула після атаки "Шахедів", але ударів стане ще більше: названо причину.